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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Гент
Кортрейк - Гент: обзор матча 19 сентября 2021
Кортрейк
19.09.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Гент
9'
Ф. Селемани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Гент
88'
Желтая карточка
С. Болат
80'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Овусу
Замена
M. Jonckheere
️️️️
L. Rougeaux
80'
Желтая карточка
Д. Мбайо
79'
79'
Желтая карточка
Э. Овусу
Замена
В. Торп
️️️️
М. Фикселлес
73'
Желтая карточка
L. Rougeaux
68'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Ф. Селемани
65'
Замена
E. Ocansey
️️️️
М. Морено
65'
64'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Нуриу
64'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Р. Безус
63'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
М. Самуас
Желтая карточка
М. Фикселлес
60'
47'
Пенальти не реализован!
Р. Безус
Желтая карточка
К. Вандендрище
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Селемани
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
7
Файз Селемани
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
29
Виктор Торп
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
1-3-5
6
18
Палаверса
19
Фикселлес
26
Вандендрище
4
77
Гуйе
21
Морено
30
Д'Хаен
20
Деваэль
4-1-3-1-1
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
25
Нуриу
42
Овусу
90
Безус
18
Самуас
4
де Сар
9
Тиссудали
22
Лемаич
19
Фикселлес
29
Торп
29
Торп
19
Фикселлес
6
20
20
6
7
Селемани
11
Мбайо
11
Мбайо
7
Селемани
21
Морено
33
33
21
Морено
42
Овусу
24
Кумс
24
Кумс
42
Овусу
90
Безус
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
90
Безус
18
Самуас
7
М'Бойо
7
М'Бойо
18
Самуас
25
Нуриу
14
Маледе
14
Маледе
25
Нуриу
Остались в запасе
Кортрейк
Гент
28
Joris Delle
ВР
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Кортрейк - Гент
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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