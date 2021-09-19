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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - АЗ Алкмаар
Хераклес - АЗ Алкмаар: обзор матча 19 сентября 2021
Хераклес
19.09.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
3 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
45+1'
К. Сирхейс
72'
Д. Бургзорг
90+4'
Р. Влут
19'
А. Гюдмюндссон
89'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 3:2!
Р. Влут
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
89'
ГОЛ! 2:2!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
Замена
L. Schoofs
️️️️
Л. де ла Торре
86'
86'
Замена
С. Беукема
️️️️
А. Гюдмюндссон
86'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Т. Летшерт
Замена
И. Аззауи
️️️️
К. Сирхейс
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бургзорг
Пас отдал
К. Сирхейс
72'
69'
Замена
Э. Поку
️️️️
В. Павлидис
62'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Витри
Желтая карточка
Д. Бургзорг
50'
Желтая карточка
Д. Куальята
50'
Желтая карточка
Р. Влут
49'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Н. Лаурсен
46'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
M. Amissi
46'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Р. Роскен
46'
46'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
ГОЛ! 1:1!
К. Сирхейс
45'
+1
45'
Красная карточка
Й. Класи
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
В. Павлидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
2-1-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
12
Роскен
14
Сирхейс
10
20
Влут
17
де ла Торре
4-3-1-2
1
Виндаль
16
Витри
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
5
Вейндал
20
де Вит
18
Мидтсьё
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
17
де ла Торре
15
15
17
де ла Торре
14
Сирхейс
98
Аззауи
98
Аззауи
14
Сирхейс
11
Лаурсен
37
Бургзорг
37
Бургзорг
11
Лаурсен
10
7
7
10
12
Роскен
12
Куальята
12
Куальята
12
Роскен
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
16
Витри
28
Сугавара
28
Сугавара
16
Витри
80
Гюдмюндссон
31
Беукема
31
Беукема
80
Гюдмюндссон
5
Летшерт
14
Рейндерс
14
Рейндерс
5
Летшерт
14
Павлидис
17
Поку
17
Поку
14
Павлидис
Остались в запасе
Хераклес
АЗ Алкмаар
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Хераклес - АЗ Алкмаар
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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