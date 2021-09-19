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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 19 сентября 2021
ПСВ
19.09.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 4
Завершен
Фейеноорд
45+1'
Й. Торнстра
71'
Б. Линссен
85'
Й. Торнстра
90+1'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Фейеноорд
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Синистерра
85'
Желтая карточка
О. Кекчю
85'
ГОЛ! 0:3!
Й. Торнстра
Пас отдал
С. Дессер
83'
Замена
С. Дессер
️️️️
А. Джаханбакш
83'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
78'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Сенеси
74'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Брума
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
Б. Линссен
Пас отдал
Л. Синистерра
69'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Г. Тил
Замена
К. Винисиус
️️️️
К. Гакпо
61'
Замена
Р. Доан
️️️️
Д. Проппер
46'
Замена
Р. Томас
️️️️
М. Гетце
46'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Захави
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Й. Торнстра
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
Желтая карточка
М. Гетце
43'
Желтая карточка
А. Рамальо
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Леннард Хартджес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Дроммел
21
Боскальи
4
Обиспо
5
Рамальо
30
Макс
4
Тезе
24
Проппер
77
Брума
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
4-2-1-3
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Синистерра
77
Брума
20
Мадуэке
20
Мадуэке
77
Брума
27
Гетце
30
Томас
30
Томас
27
Гетце
24
Проппер
20
Доан
20
Доан
24
Проппер
7
Захави
35
Вертессен
35
Вертессен
7
Захави
18
Гакпо
95
Винисиус
95
Винисиус
18
Гакпо
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Хендрикс
3
Хендрикс
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
2
Гертрейда
2
Гертрейда
5
Сенеси
20
Тил
30
Линссен
30
Линссен
20
Тил
11
Джаханбакш
9
Дессер
9
Дессер
11
Джаханбакш
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
20
Леннард Хартджес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
20
Леннард Хартджес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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