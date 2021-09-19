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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Славия
Богемианс 1905 - Славия: обзор матча 19 сентября 2021
Богемианс 1905
19.09.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 5
Завершен
Славия
22'
Я. Храмоста
56'
Н. Станчу (П)
63'
О. Лингр
65'
Я. Кухта
72'
М. Крменчик (П)
76'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Славия
86'
Замена
У. Экпай
️️️️
И. Шранц
Замена
J. Bederka
️️️️
D. Kostl
78'
77'
Замена
И. Траоре
️️️️
Я. Кухта
76'
ГОЛ! 1:5!
И. Шранц
Пас отдал
М. Крменчик
72'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Крменчик
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Я. Фулнек
68'
Замена
M. Novy
️️️️
Р. Квет
68'
Замена
M. Koubek
️️️️
I. Keita
68'
Замена
T. Necid
️️️️
Я. Храмоста
68'
65'
Желтая карточка
Я. Кухта
65'
ГОЛ! 1:3!
Я. Кухта
63'
ГОЛ! 1:2!
О. Лингр
Желтая карточка
П. Хронек
61'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Станчу
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Масопуст
46'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Д. Самек
Желтая карточка
J. Vondra
35'
23'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Л. Такакш
ГОЛ! 1:0!
Я. Храмоста
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
2-5-4
16
0
15
Хронек
16
16
Квет
88
Левин
22
Фулнек
89
18
19
Храмоста
22
3-3-2-2
30
Мандоус
18
Бах
4
Усу
22
Такакш
3
Голеш
10
Самек
26
Боржил
8
Масопуст
10
Станчу
26
Шранц
7
Кухта
16
18
18
16
16
Квет
32
32
16
Квет
22
Фулнек
19
Коваржик
19
Коваржик
22
Фулнек
18
15
15
18
19
Храмоста
37
37
19
Храмоста
8
Масопуст
32
Лингр
32
Лингр
8
Масопуст
22
Такакш
23
Шевчик
23
Шевчик
22
Такакш
7
Кухта
12
Траоре
12
Траоре
7
Кухта
26
Шранц
45
Экпай
45
Экпай
26
Шранц
10
Самек
21
Крменчик
21
Крменчик
10
Самек
Остались в запасе
Богемианс 1905
Славия
4
J. Jindrisek
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Богемианс 1905 - Славия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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