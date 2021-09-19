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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 19 сентября 2021
ПСЖ
19.09.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Лион
66'
Неймар (П)
90+2'
М. Икарди
54'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
90'
+2
Желтая карточка
Н. Мендеш
89'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Эррера
86'
86'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Л. Пакета
Замена
М. Икарди
️️️️
А. Ди Мария
82'
80'
Желтая карточка
А. Лопеш
79'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Д. Шакири
Замена
А. Хакими
️️️️
Л. Месси
76'
Желтая карточка
Маркиньос
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неймар
66'
65'
Замена
У. Ауа
️️️️
К. Токо Экамби
65'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Боатенг
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакета
Пас отдал
К. Токо Экамби
Желтая карточка
А. Ди Мария
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
3
Кимпембе
6
Керер
5
Гуйе
21
Эррера
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Месси
10
Мбаппе
4-2-2-2
1
Лопеш
27
Густо
17
Боатенг
64
Денайе
33
Эмерсон
8
Какере
39
Гимарайнс
10
Шакири
11
Пакета
9
Экамби
19
Слимани
10
Месси
2
Хакими
2
Хакими
10
Месси
21
Эррера
23
Вейналдум
23
Вейналдум
21
Эррера
11
Ди Мария
9
Икарди
9
Икарди
11
Ди Мария
17
Боатенг
20
Дьоманде
20
Дьоманде
17
Боатенг
9
Экамби
10
Ауа
10
Ауа
9
Экамби
11
Пакета
8
Кейта
8
Кейта
11
Пакета
10
Шакири
10
Шерки
10
Шерки
10
Шакири
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСЖ - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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