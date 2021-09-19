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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 19 сентября 2021
Миннесота Юнайтед
19.09.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 34 тур
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
4'
Э. Рейносо
20'
Э. Рейносо
67'
E. Finlay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
J. Hayes
82'
Замена
B. Kallman
️️️️
E. Finlay
82'
80'
Замена
O. Fisher
️️️️
С. Грандсир
Замена
J. Rosales
️️️️
Ф. Фрагапане
78'
Замена
J. Hayes
️️️️
Р. Лод
71'
Замена
А. Эну
️️️️
Э. Рейносо
70'
ГОЛ! 3:0!
E. Finlay
Пас отдал
Ф. Фрагапане
67'
67'
Замена
J. Villafaña
️️️️
Н. Хямяляйнен
59'
Замена
V. Vázquez
️️️️
С. Кулибали
58'
Замена
Джонатан
️️️️
S. Kljestan
58'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Кабрал
50'
Желтая карточка
Х. Араухо
ГОЛ! 2:0!
Э. Рейносо
Пас отдал
Ф. Фрагапане
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рейносо
Пас отдал
Р. Лод
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
4-4-2
21
20
18
Дибасси
77
Гаспер
15
Боксолл
6
Алонсо
13
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
7
Фрагапане
1-1-5
33
Клинсман
22
Хямяляйнен
7
Грандсир
5
Стерес
9
Йовелич
8
Ллетгет
22
Равелосон
16
7
Фрагапане
30
30
7
Фрагапане
17
Лод
15
15
17
Лод
10
Рейносо
23
Эну
23
Эну
10
Рейносо
13
44
44
13
7
Грандсир
91
91
7
Грандсир
22
Хямяляйнен
4
4
22
Хямяляйнен
16
6
Джонатан
6
Джонатан
16
91
Кабрал
14
Чичарито
14
Чичарито
91
Кабрал
4
Кулибали
8
8
4
Кулибали
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
31
Джонатан Бонд
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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