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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 19 сентября 2021
Штутгарт
19.09.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Байер
38'
О. Мангала
2'
Р. Андрих
19'
П. Шик
70'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
86'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
86'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
Замена
Э. Беяз
️️️️
Т. Кулибали
83'
Желтая карточка
Т. Кулибали
76'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
А. Каразор
71'
Замена
М. Климович
️️️️
Р. Массимо
71'
70'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Вирц
Желтая карточка
А. Каразор
63'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Х. Ито
60'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
О. Мангала
60'
58'
Желтая карточка
Ч. Арангис
51'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
П. Шик
39'
Замена
К. Демирбай
️️️️
К. Беллараби
ГОЛ! 1:2!
О. Мангала
38'
37'
Желтая карточка
М. Баккер
36'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
32'
Красная карточка
Р. Андрих
19'
ГОЛ! 0:2!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Андрих
Пас отдал
М. Баккер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
15
Роберто Массимо
ПП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
17
Эмер Беяз
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-4-1-1-1
21
Мюллер
21
Ито
2
Кемпф
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
15
Мавропанос
15
Массимо
10
Кулибали
22
Мармуш
4-2-3-1
1
Градецки
30
Фримпонг
31
Коссуну
4
Та
5
Баккер
8
Андрих
20
Арангис
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
21
Ито
15
Штенцель
15
Штенцель
21
Ито
10
Кулибали
17
Беяз
17
Беяз
10
Кулибали
16
Каразор
10
Клемент
10
Клемент
16
Каразор
15
Массимо
40
Климович
40
Климович
15
Массимо
23
Мангала
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
23
Мангала
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
14
Шик
5
Хинкапе
5
Хинкапе
14
Шик
38
Беллараби
26
Демирбай
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Штутгарт - Байер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
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