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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Мидтьюлланд
Копенгаген - Мидтьюлланд: обзор матча 19 сентября 2021
Копенгаген
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
46'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Мидтьюлланд
90'
+4
Желтая карточка
Э. Рафн Олафссон
88'
Замена
М. Хансен
️️️️
Ж. Брумадо
88'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Хочолава
87'
Желтая карточка
Д. Хочолава
83'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Л. Лерагер
67'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Й. Стаге
67'
Желтая карточка
Й. Стаге
60'
Замена
К. Вильчек
️️️️
В. Бевинг
54'
46'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Брумадо
32'
Замена
Шарлес
️️️️
П. Систо
26'
Красная карточка
Эвандер
Желтая карточка
Н. Бойлесен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
34
Кристиансен
5
Хочолава
4
Дикс
20
Бойлесен
21
Лерагер
6
Зека
6
Стаге
11
Бевинг
16
Бьель
19
Винд
3-3-3-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
25
Онидика
28
Святченко
11
Исаксен
10
Эвандер
77
Систо
74
Брумадо
21
Лерагер
2
Анкерсен
2
Анкерсен
21
Лерагер
6
Стаге
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
6
Стаге
5
Хочолава
19
Хойлунд
19
Хойлунд
5
Хочолава
11
Бевинг
10
Вильчек
10
Вильчек
11
Бевинг
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
77
Систо
35
Шарлес
35
Шарлес
77
Систо
74
Брумадо
9
Хансен
9
Хансен
74
Брумадо
Остались в запасе
Копенгаген
Мидтьюлланд
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Копенгаген - Мидтьюлланд
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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