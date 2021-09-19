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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 19 сентября 2021
Ювентус
19.09.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Милан
4'
А. Мората
76'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
90'
+3
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Б. Диас
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
П. Дибала
79'
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Ребич
Пас отдал
С. Тонали
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Х. Куадрадо
72'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
66'
65'
Желтая карточка
С. Тонали
Желтая карточка
П. Дибала
65'
64'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Ф. Кессье
64'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Салемакерс
35'
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Кьер
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
П. Дибала
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
26
Сандро
14
Кьеллини
19
Бонуччи
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
30
Бентанкур
7
Куадрадо
21
Мората
21
Дибала
4-1-1-3-1
16
Меньян
23
Томори
24
Кьер
26
Романьоли
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
56
Салемакерс
21
Диас
9
Ребич
27
Леау
7
Куадрадо
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Куадрадо
21
Дибала
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Дибала
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
24
Кьер
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Кьер
56
Салемакерс
24
Флоренци
24
Флоренци
56
Салемакерс
19
Кессье
10
Беннасер
10
Беннасер
19
Кессье
21
Диас
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Диас
Остались в запасе
Ювентус
Милан
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Ювентус
Милан
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