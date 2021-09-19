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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 19 сентября 2021
Лацио
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
45'
Ч. Иммобиле
83'
Д. Катальди
46'
Ж. Педро
62'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
90'
+3
Вторая желтая
Г. Цаппа
Замена
Р. Моро
️️️️
Ф. Андерсон
88'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
88'
88'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 2:2!
Д. Катальди
83'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
74'
74'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Х. Ликояннис
74'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Б. Кейта
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
65'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
Б. Кейта
Пас отдал
Ж. Педро
61'
Желтая карточка
Г. Цаппа
56'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
М. Касерес
56'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
Дальберт
46'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Р. Марин
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
45'
Желтая карточка
Л. Фелипе
42'
6'
Желтая карточка
М. Касерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
29
Лаццари
15
Ачерби
5
Фелипе
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-2-3-2
28
Краньо
23
Чеппителли
4
Касерес
44
Карбони
22
Ликояннис
29
Дальберт
18
Марин
8
Нандес
14
Дейола
17
Кейта
9
Жоао Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
7
Андерсон
18
Моро
18
Моро
7
Андерсон
22
Ликояннис
16
Белланова
16
Белланова
22
Ликояннис
29
Дальберт
6
Валюкевич
6
Валюкевич
29
Дальберт
4
Касерес
4
Цаппа
4
Цаппа
4
Касерес
17
Кейта
26
Перейро
26
Перейро
17
Кейта
9
Жоао Педро
30
Паволетти
30
Паволетти
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Лацио - Кальяри
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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