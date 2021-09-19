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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Специя
Венеция - Специя: обзор матча 19 сентября 2021
Венеция
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Специя
59'
П. Чеккарони
13'
С. Бастони
90+4'
М. Бурабиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Специя
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Бурабиа
Желтая карточка
Д. Хейманс
84'
78'
Замена
М. Нзола
️️️️
Д. Верде
78'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Д. Маджоре
78'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
Ж. Антист
Замена
С. Кийин
️️️️
Д. Бусио
76'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
А. Вакка
76'
71'
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Сала
Желтая карточка
Д. Бусио
69'
Замена
Ф. Форте
️️️️
Т. Анри
63'
Замена
М. Араму
️️️️
Д. Окереке
63'
ГОЛ! 1:1!
П. Чеккарони
Пас отдал
Д. Бусио
59'
Желтая карточка
А. Вакка
57'
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Чрнигой
55'
47'
Желтая карточка
С. Феррер
Желтая карточка
П. Маццокки
26'
23'
Замена
П. Христов
️️️️
М. Эрлич
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Бастони
Пас отдал
Д. Маджоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Паскуале Маццокки
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
89
Домен Чрнигой
ПП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
5
Антонио Вакка
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Специя
41
Йерун Зут
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Венеция
25
Филиппо Нери
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
13
Марко Модоло
ЦФ
70
Маттиа Араму
ЦФ
Специя
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
4
Якуб Кивиор
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-1-1-4
85
Мяенпяя
3
Молинаро
23
Кальдара
32
Чеккарони
2
Маццокки
89
Чрнигой
17
Йонсен
6
Бусио
5
Вакка
9
Анри
29
Окереке
4-3-1-2
41
Зут
4
Феррер
6
Эрлич
43
Николау
98
Амьен-Аду
7
Сала
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
10
Верде
9
Антист
6
Бусио
13
Кийин
13
Кийин
6
Бусио
89
Чрнигой
8
Перец
8
Перец
89
Чрнигой
5
Вакка
38
Хейманс
38
Хейманс
5
Вакка
9
Анри
32
Форте
32
Форте
9
Анри
29
Окереке
70
Араму
70
Араму
29
Окереке
6
Эрлич
55
Христов
55
Христов
6
Эрлич
18
Маджоре
10
Бурабиа
10
Бурабиа
18
Маджоре
9
Антист
7
Подгоряну
7
Подгоряну
9
Антист
7
Сала
7
Манай
7
Манай
7
Сала
10
Верде
18
Нзола
18
Нзола
10
Верде
Остались в запасе
Венеция
Специя
25
Филиппо Нери
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Марко Модоло
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
4
Якуб Кивиор
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
25
Филиппо Нери
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Марко Модоло
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
40
Петар Зовко
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
4
Якуб Кивиор
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Венеция - Специя
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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