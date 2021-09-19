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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Коньяспор
Гиресунспор - Коньяспор: обзор матча 19 сентября 2021
Гиресунспор
19.09.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Коньяспор
Желтая карточка
А. Бехич
90'
+6
90'
+6
Замена
А. Демирбаг
️️️️
С. Цикалеши
88'
Замена
P. Mpoku
️️️️
Э. Чекичи
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Х. Траоре
86'
Замена
И. Бальде
️️️️
М. Сулейманов
76'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Ф. Диабате
76'
64'
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Гюрлер
Замена
У. Найир
️️️️
С. Дукара
64'
63'
Желтая карточка
А. Джалик
46'
Замена
А. Рахманович
️️️️
К. Михаляк
Желтая карточка
А. Перес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
70
Сержио
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
4-2-4
23
Пири
16
Бехич
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
8
Траоре
70
Сержио
34
Диабате
8
Флавио
15
Дукара
93
Сулейманов
4-3-3
23
Сехич
6
Джалик
42
Бартакжи
12
Гильерме
89
Скубич
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
7
Гюрлер
77
Михаляк
8
Чекичи
17
Цикалеши
34
Диабате
33
Ташдемир
33
Ташдемир
34
Диабате
8
Траоре
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
Траоре
15
Дукара
14
Найир
14
Найир
15
Дукара
93
Сулейманов
6
Бальде
6
Бальде
93
Сулейманов
77
Михаляк
11
Рахманович
11
Рахманович
77
Михаляк
7
Гюрлер
19
Хассан
19
Хассан
7
Гюрлер
17
Цикалеши
4
Демирбаг
4
Демирбаг
17
Цикалеши
8
Чекичи
40
40
8
Чекичи
Остались в запасе
Гиресунспор
Коньяспор
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
3
Арда Килидж
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Гиресунспор - Коньяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
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