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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Факел
Кубань - Факел: обзор матча 19 сентября 2021
Кубань
19.09.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 4
Завершен
Факел
34'
Х. Аппаев
51'
А. Разборов
65'
А. Разборов
88'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Факел
88'
ГОЛ! 0:4!
М. Максимов
Желтая карточка
А. Грицаенко
85'
82'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Мендель
Замена
А. Шульгин
️️️️
О. Шалаев
75'
73'
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
О. Дмитриев
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Алейников
68'
68'
Замена
А. Никитин
️️️️
В. Мастерной
68'
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
68'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Разборов
65'
ГОЛ! 0:3!
А. Разборов
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Р. Гиголаев
63'
55'
Желтая карточка
А. Мендель
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Разборов
Желтая карточка
М. Лаук
45'
+3
Желтая карточка
Р. Гиголаев
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
16'
Желтая карточка
В. Мастерной
Желтая карточка
А. Рыбин
14'
Желтая карточка
О. Шалаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Илья Петров
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Ника Гиголаев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Алексей Шульгин
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
4-2-2-2
1
Климович
81
Сидоров
30
Таказов
27
Грицаенко
22
Рыбин
38
Алейников
18
Шалаев
13
Гиголаев
10
Петров
10
Лаук
99
Абдоков
3-3-1-1-2
71
Свинов
2
Черов
91
Суслов
4
Дашаев
71
Мастерной
8
Мендель
28
Магаль
99
Акбашев
34
Дмитриев
7
Разборов
14
Аппаев
13
Гиголаев
52
Лобкарев
52
Лобкарев
13
Гиголаев
18
Шалаев
19
Шульгин
19
Шульгин
18
Шалаев
38
Алейников
32
Козлов
32
Козлов
38
Алейников
7
Разборов
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Разборов
8
Мендель
92
Брызгалов
92
Брызгалов
8
Мендель
71
Мастерной
7
Никитин
7
Никитин
71
Мастерной
34
Дмитриев
50
Файзуллин
50
Файзуллин
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
Остались в запасе
Кубань
Факел
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
79
Данила Ермаков
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Кубань - Факел
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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