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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Кызыл-Жар
Кайрат - Кызыл-Жар: обзор матча 19 сентября 2021
Кайрат
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
77'
А. Шушеначев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Кызыл-Жар
Желтая карточка
Р. Алвеш
90'
+4
Желтая карточка
В. Лав
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Шушеначев
77'
67'
Замена
М. Драченко
️️️️
М. Коне
Замена
В. Лав
️️️️
Г. Алыкулов
64'
Замена
К. Оганесян
️️️️
Д. Миканович
64'
59'
Желтая карточка
Д. Шмидт
Желтая карточка
Ф. Баньяк
46'
Желтая карточка
Д. Миканович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кызыл-Жар
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
10
Юрий Бушман
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
3
Нурлан Даиров
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
32
Вадим Петров
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
7
Максим Драченко
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
4-2-2-2
92
Покатилов
3
Баньяк
20
Дугалич
28
Алип
24
Миканович
11
Вороговский
27
Косович
11
Алыкулов
16
Алвеш
11
Шушеначев
24
Канте
1-5
91
Яковлев
15
Шмидт
22
Лобанцев
3
Даиров
5
Каршакевич
6
Касым
24
Миканович
13
Оганесян
13
Оганесян
24
Миканович
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
11
Алыкулов
12
Коне
7
Драченко
7
Драченко
12
Коне
Остались в запасе
Кайрат
Кызыл-Жар
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
3
Олег Мурачев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
32
Вадим Петров
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
32
Вадим Петров
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайрат - Кызыл-Жар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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