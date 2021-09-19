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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 19 сентября 2021
Реал Сосьедад
19.09.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
85'
Замена
К. Рекик
️️️️
А. Гомес
82'
Желтая карточка
О. Родригес
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
75'
Замена
А. Гевара
️️️️
Порту
75'
Замена
Х. Валера
️️️️
А. Серлот
75'
Желтая карточка
А. Янузай
72'
70'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
А. Муньос
61'
60'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Т. Делэни
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Оярсабаль
58'
46'
Замена
О. Родригес
️️️️
Э. Ламела
46'
Замена
Л. Окампос
️️️️
И. Ракитич
45'
+2
Желтая карточка
Э. Ламела
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Исак
39'
Пенальти не реализован!
М. Оярсабаль
27'
20'
Желтая карточка
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
10
Порту
9
Серлот
9
Исак
4-2-1-1-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
27
Делэни
11
Ракитич
9
Ламела
21
Эн-Несири
10
Гомес
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
10
Порту
6
Гевара
6
Гевара
10
Порту
9
Исак
24
Янузай
24
Янузай
9
Исак
10
Оярсабаль
24
Лобете
24
Лобете
10
Оярсабаль
9
Серлот
11
Валера
11
Валера
9
Серлот
10
Гомес
4
Рекик
4
Рекик
10
Гомес
27
Делэни
19
Хордан
19
Хордан
27
Делэни
9
Ламела
14
Родригес
14
Родригес
9
Ламела
11
Ракитич
7
Окампос
7
Окампос
11
Ракитич
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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