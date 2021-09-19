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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сампдория
Эмполи - Сампдория: обзор матча 19 сентября 2021
Эмполи
19.09.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 3
Завершен
Сампдория
31'
Ф. Капуто
52'
Ф. Капуто
70'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сампдория
Желтая карточка
С. Луперто
90'
+4
88'
Желтая карточка
Э. Торрегросса
83'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
О. Колли
83'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Капуто
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Н. Байрами
78'
73'
Желтая карточка
К. Аскильдсен
70'
ГОЛ! 0:3!
А. Кандрева
Пас отдал
Ф. Квальярелла
69'
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
69'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
М. Дамсгор
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
П. Кутроне
68'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Л. Манкузо
68'
63'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
М. Торсбю
Желтая карточка
Ш. Журковски
59'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Л. Хендерсон
57'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Н. Хаас
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Капуто
Пас отдал
Б. Берешиньски
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
5
Маркицца
44
Исмайли
5
Луперто
30
Стоянович
32
Хаас
6
Хендерсон
21
Риччи
10
Байрами
10
Кутроне
11
Манкузо
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
4
Йошида
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
15
Силва
2
Торсбю
24
Дамсгор
27
Квальярелла
9
Капуто
10
Кутроне
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Кутроне
32
Хаас
14
Журковски
14
Журковски
32
Хаас
6
Хендерсон
23
Бандинелли
23
Бандинелли
6
Хендерсон
10
Байрами
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
10
Байрами
11
Манкузо
9
Пинамонти
9
Пинамонти
11
Манкузо
25
Колли
24
Хабот
24
Хабот
25
Колли
24
Дамсгор
23
Депаоли
23
Депаоли
24
Дамсгор
2
Торсбю
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
2
Торсбю
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
9
Капуто
92
Торрегросса
92
Торрегросса
9
Капуто
Остались в запасе
Эмполи
Сампдория
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Эмполи - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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