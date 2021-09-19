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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Сандефьорд
Мьёндален - Сандефьорд: обзор матча 19 сентября 2021
Мьёндален
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сандефьорд
61'
M. Nakkim
44'
М. Валес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Сандефьорд
Замена
B. Stokke
️️️️
K. Havard Eriksen
75'
68'
Замена
A. Sodlund
️️️️
Ф. Ньенету
ГОЛ! 1:1!
M. Nakkim
Пас отдал
K. Havard Eriksen
61'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
F. Brustad
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Валес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
31
Albin Sporrong
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мьёндален
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
Сандефьорд
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
1-2-5
4
21
31
22
1
8
18
6
1-5
3
Валес
19
Куртович
4
3
Смайлерс
5
Вембангомо
7
9
20
20
9
8
17
17
8
15
Бренден
15
Бренден
7
Ньенету
24
24
7
Ньенету
Остались в запасе
Мьёндален
Сандефьорд
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мьёндален - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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