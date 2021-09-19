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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лорьян
Реймс - Лорьян: обзор матча 19 сентября 2021
Реймс
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лорьян
90'
Желтая карточка
С. Диарра
88'
Желтая карточка
Л. Абержель
87'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
Ф. Лемуан
76'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
Замена
М. Кассама
️️️️
И. Кеббаль
76'
Замена
А. Донис
️️️️
М. ван Берген
76'
75'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
70'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
А. Лорьенте
70'
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Монконду
Желтая карточка
А. Матусива
69'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Манетси
60'
Желтая карточка
М. Манетси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
22
Уго Экитике
ПВ
5
Азор Матусива
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
3-3-2-2
1
Райкович
55
Гравийон
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
5
Манетси
25
Фоке
10
Кеббаль
22
Экитике
7
ван Берген
5
Матусива
3-2-1-1-3
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
25
Ле Гофф
6
Монконду
19
Абержель
18
Лемуан
45
Лорьенте
4
Йенц
2
Силва
9
Моффи
5
Манетси
23
Бериша
23
Бериша
5
Манетси
10
Кеббаль
8
Кассама
8
Кассама
10
Кеббаль
7
ван Берген
22
Донис
22
Донис
7
ван Берген
18
Лемуан
11
Бурлес
11
Бурлес
18
Лемуан
45
Лорьенте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
45
Лорьенте
6
Монконду
25
Диарра
25
Диарра
6
Монконду
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
Остались в запасе
Реймс
Лорьян
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Реймс - Лорьян
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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