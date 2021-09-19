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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде: обзор матча 19 сентября 2021
Атлетико Паранаэнсе
19.09.2021, воскресенье, 00:45
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Жувентуде
62'
Биссоли (П)
71'
Р. Кайзер
56'
Р. Буэно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
Желтая карточка
З. Ивалдо
84'
Желтая карточка
Биссоли
79'
77'
Замена
W.
️️️️
Г. Кастильо
77'
Замена
F. Pacheco
️️️️
M.
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
74'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Д. Теранс
74'
Замена
Ричард
️️️️
Эрик
73'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
Абнер
71'
70'
Замена
П. Энрике
️️️️
P. Boia
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Кристиан
65'
Желтая карточка
Эрик
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Биссоли
62'
Желтая карточка
Никао
60'
59'
Желтая карточка
Д. Фридрих
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Буэно
Замена
П. Роша
️️️️
Николас
46'
Желтая карточка
Николас
45'
+4
27'
Замена
A.
️️️️
Капиксаба
22'
Красная карточка
Р. Форстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
7
Капиксаба
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Жувентуде
10
Matheus Jesus
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
1-5
23
Сантос
3
Фассон
16
Абнер
7
Биссоли
80
Теранс
11
Никао
18
Кристиан
3-1-5
2
2
13
Форстер
16
Жадсон
98
34
Мендес
8
Кастильо
23
1
Фридрих
30
Николас
32
Роша
32
Роша
30
Николас
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
80
Теранс
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Теранс
14
Эрик
25
Ричард
25
Ричард
14
Эрик
18
Кристиан
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Кристиан
7
Капиксаба
14
14
7
Капиксаба
98
96
Энрике
96
Энрике
98
8
Кастильо
91
91
8
Кастильо
2
88
88
2
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
10
Matheus Jesus
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
20
Didi
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
6
Márcio Azevedo
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Остались в запасе
10
Matheus Jesus
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
20
Didi
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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