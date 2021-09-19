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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Виборг
Вайле - Виборг: обзор матча 19 сентября 2021
Вайле
19.09.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Виборг
36'
Л. Джорджевич
14'
С. Греннинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Виборг
Замена
L. Hetemi
️️️️
A. Mucolli
86'
84'
Желтая карточка
Л. Крамер
75'
Замена
К. Леманс
️️️️
Д. Лонвейк
Замена
Л. Энгель
️️️️
А. Понсе
71'
Замена
K. Custovic
️️️️
В. Давидсен
64'
Замена
Херон
️️️️
Т. Мельгор
64'
60'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
60'
Замена
Т. Бек
️️️️
И. Саид
Желтая карточка
A. Mucolli
51'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Л. Джорджевич
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джорджевич
36'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Греннинг
Пас отдал
Д. Лонвейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Вайле
17
D. Emmanouilidis
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
4
Херон
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
1-1-1-5
1
Грютебуст
3
Давидсен
7
Драмме
4
Джеймс
19
3
Опоку
10
Соуза
0
9
Понсе
1-5
6
Бонде
3
Серенсен
17
Греннинг
19
Саид
13
Греннинг
21
Лонвейк
19
Джорджевич
17
17
19
Джорджевич
19
34
34
19
9
Понсе
4
Энгель
4
Энгель
9
Понсе
3
Давидсен
4
4
3
Давидсен
14
Мельгор
4
Херон
4
Херон
14
Мельгор
21
Лонвейк
8
Леманс
8
Леманс
21
Лонвейк
19
Саид
31
Бек
31
Бек
19
Саид
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Вайле
Виборг
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Вайле - Виборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
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Виборг
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