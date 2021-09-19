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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Тироль
Штурм - Тироль: обзор матча 19 сентября 2021
Штурм
19.09.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
5 : 0
Завершен
Тироль
25'
Я. Яншер
45+3'
Я. Яншер
48'
К. Йебоа (П)
69'
К. Йебоа
85'
А. Ньянгбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Тироль
ГОЛ! 5:0!
А. Ньянгбо
Пас отдал
А. Прасс
85'
Желтая карточка
Н. Гейрхофер
83'
78'
Замена
J. Naschberger
️️️️
A. Ranacher
78'
Замена
В. Мюллер
️️️️
Ж. Рогель
Замена
А. Боркович
️️️️
Й. Горенц-Станкович
78'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
К. Йебоа
72'
Замена
А. Прасс
️️️️
О. Китеишвили
72'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
А. Данте
70'
Замена
И. Любич
️️️️
Я. Яншер
70'
ГОЛ! 4:0!
К. Йебоа
69'
62'
Замена
M. Andric
️️️️
Л. Классен
62'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
M. Wallner
Желтая карточка
А. Кюн
54'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Йебоа
48'
ГОЛ! 2:0!
Я. Яншер
Пас отдал
Г. Вютрих
45'
+3
Желтая карточка
К. Йебоа
45'
ГОЛ! 1:0!
Я. Яншер
Пас отдал
К. Йебоа
25'
8'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Т. Анселм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
8
Ренни Смит
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
35
Гейрхофер
44
Данте
5
Вютрих
30
Кюн
89
Яншер
8
Китеишвили
11
Саркария
9
Йебоа
3-3-4
25
Освальд
20
Бахер
24
Кох
32
Классен
6
Пецос
10
Блуме
14
6
Бехоунек
21
Рогель
27
11
Анселм
4
Горенц-Станкович
6
Боркович
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
70
Газибегович
44
Данте
8
Китеишвили
22
Прасс
22
Прасс
8
Китеишвили
89
Яншер
77
Любич
77
Любич
89
Яншер
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Йебоа
32
Классен
22
22
32
Классен
27
7
Скрбо
7
Скрбо
27
21
Рогель
5
Мюллер
5
Мюллер
21
Рогель
14
14
14
14
11
Анселм
10
Забитцер
10
Забитцер
11
Анселм
Остались в запасе
Штурм
Тироль
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
13
B. Ozegovic
ВР
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Штурм - Тироль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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