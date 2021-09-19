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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Нант
Анжер - Нант: обзор матча 19 сентября 2021
Анжер
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 4
Завершен
Нант
10'
И. Траоре
3'
А. Жиротто
6'
Л. Бляс (П)
23'
Р. Коло Муани
79'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Нант
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
А. Фульини
81'
81'
Замена
К. Кулибали
️️️️
В. Сиприен
81'
Замена
К. Мерлен
️️️️
П. Чиривелья
79'
ГОЛ! 1:4!
Л. Бляс
Пас отдал
Р. Коло Муани
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Думбия
71'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
71'
66'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
66'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
О. Букари
Замена
А. Унаи
️️️️
Б. Менди
60'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
59'
Желтая карточка
Т. Мангани
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
П. Чиривелья
40'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
25'
Желтая карточка
М. Саймон
Желтая карточка
А. Фульини
24'
23'
ГОЛ! 1:3!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Саймон
ГОЛ! 1:2!
И. Траоре
Пас отдал
Т. Мангани
10'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Бляс
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Жиротто
Пас отдал
М. Саймон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
3
Менди
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
4-1-1-3-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Жиротто
5
Паллуа
22
Траоре
4
Чиривелья
25
Сиприен
14
Букари
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
21
Думбия
28
Лаж
28
Лаж
21
Думбия
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
3
Менди
21
Унаи
21
Унаи
3
Менди
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
10
Фульини
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
10
Фульини
4
Чиривелья
26
Мерлен
26
Мерлен
4
Чиривелья
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
14
Букари
8
Мутуссами
8
Мутуссами
14
Букари
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
25
Сиприен
17
Кулибали
17
Кулибали
25
Сиприен
Остались в запасе
Анжер
Нант
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Анжер - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
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