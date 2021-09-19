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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Генк
Сент-Труйден - Генк: обзор матча 19 сентября 2021
Сент-Труйден
19.09.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Генк
45+3'
Y. Suzuki
73'
Д. Пайнтсил
83'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Генк
Желтая карточка
Т. Хара
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хасиока
90'
87'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
Б. Тома
87'
Замена
Д. Муньос
️️️️
А. Пресиадо
Замена
T. Ito
️️️️
C. Durkin
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
Желтая карточка
М. Конате
81'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
А. Пресиадо
61'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
И. Угбо
61'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Л. Ойен
60'
Замена
Б. Хейнен
️️️️
П. Грошовски
Замена
К. Брюлс
️️️️
S. De Ridder
58'
57'
Желтая карточка
Х. Артеага
ГОЛ! 1:0!
Y. Suzuki
Пас отдал
Д. Хасиока
45'
+3
Желтая карточка
S. De Ridder
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
C. Durkin
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
3-5
37
Ляйстнер
4
Лавале
14
Хасиока
13
Кэкачей
91
Хаяси
40
16
8
Конате
4-2-3-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
24
Тома
17
Грошовски
10
Ито
11
Ойен
31
Трезор
99
Угбо
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
8
17
17
8
16
22
Брюлс
22
Брюлс
16
24
Тома
26
Лукуми
26
Лукуми
24
Тома
23
Пресиадо
27
Муньос
27
Муньос
23
Пресиадо
17
Грошовски
8
Хейнен
8
Хейнен
17
Грошовски
99
Угбо
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
99
Угбо
11
Ойен
30
Онуачу
30
Онуачу
11
Ойен
Остались в запасе
Сент-Труйден
Генк
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Тоби Лейсен
ВР
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Сент-Труйден - Генк
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
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