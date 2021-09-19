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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Данди
Данди Юнайтед - Данди: обзор матча 19 сентября 2021
Данди Юнайтед
19.09.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Данди
82'
И. Харкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Данди
Желтая карточка
P. Pawlett
90'
+3
Желтая карточка
S. McMann
89'
86'
Замена
C. Sheridan
️️️️
C. Kerr
ГОЛ! 1:0!
И. Харкс
82'
Замена
Н. Кларк
️️️️
M. McNulty
81'
77'
Желтая карточка
S. Byrne
75'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
P. McGowan
61'
Замена
A. Jakubiak
️️️️
M. Anderson
Замена
L. Appere
️️️️
И. Нисканен
60'
Замена
Д. Левитт
️️️️
К. Батчер
46'
Желтая карточка
К. Батчер
44'
36'
Замена
L. Fontaine
️️️️
Р. Суини
21'
Желтая карточка
L. Ashcroft
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
63
Дилан Левитт
ЦП
14
Florent Hoti
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
2-5
4
33
21
Нисканен
31
Зигрист
36
8
6
Харкс
4-3-3
1
5
6
3
2
8
8
10
29
Гриффитс
10
5
Суини
66
Батчер
63
Левитт
63
Левитт
66
Батчер
36
10
Кларк
10
Кларк
36
21
Нисканен
9
9
21
Нисканен
5
Суини
4
4
5
Суини
10
9
Каммингс
9
Каммингс
10
8
15
15
8
2
23
23
2
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
14
Florent Hoti
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
19
Corey Panter
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
14
Florent Hoti
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Данди Юнайтед - Данди
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Данди
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2017.05.09 16:59
1
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
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