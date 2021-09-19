Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - ЛАСК
Аустрия К - ЛАСК: обзор матча 19 сентября 2021
Аустрия К
19.09.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
55'
П. Грайль
45+1'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - ЛАСК
90'
+3
Желтая карточка
Х. Хонг
Замена
Г. Аманда
️️️️
М. Пинк
87'
86'
Желтая карточка
Л. Гргич
82'
Замена
Р. Реннер
️️️️
М. Поцман
81'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Д. Марешич
76'
Замена
К. Накамура
️️️️
Х. Балич
Замена
F. Markelic
️️️️
П. Грайль
76'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
Ф. Ридер
69'
65'
Желтая карточка
Д. Холланд
64'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Т. Гойгингер
64'
Замена
К. Моншейн
️️️️
М. Карамоко
ГОЛ! 1:1!
П. Грайль
Пас отдал
Т. Гемичибаши
55'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Гойгингер
Пас отдал
С. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
28
Херберт Пауль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
0
E. Wild
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
3-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
33
Ридер
81
Гемичибаши
32
Пинк
24
Цветко
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
28
Пауль
2-1-1-1-5
30
Шлагер
33
Лукенедер
15
Марешич
8
Холланд
34
Михорль
29
Флеккер
19
Поцман
36
Гойгингер
18
Балич
9
Карамоко
30
Хорват
18
Грайль
92
92
18
Грайль
33
Ридер
20
Мацеевски
20
Мацеевски
33
Ридер
32
Пинк
77
Аманда
77
Аманда
32
Пинк
19
Поцман
36
Реннер
36
Реннер
19
Поцман
15
Марешич
8
Гргич
8
Гргич
15
Марешич
36
Гойгингер
20
Хонг
20
Хонг
36
Гойгингер
9
Карамоко
14
Моншейн
14
Моншейн
9
Карамоко
18
Балич
11
Накамура
11
Накамура
18
Балич
Остались в запасе
Аустрия К
ЛАСК
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия К - ЛАСК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
Новости команд
Все
Аустрия К
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+