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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 19 сентября 2021
Вольфсбург
19.09.2021, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
70'
В. Вегхорст
38'
С. Ламмерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
88'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Я. Герхардт
86'
83'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Соу
82'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Камада
72'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Ф. Костич
72'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
С. Ламмерс
Замена
Б. Баку
️️️️
Л. Вальдшмидт
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
70'
68'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
53'
Желтая карточка
Э. Дурм
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
51'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Р. Штеффен
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Якич
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
Ф. Костич
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
35'
29'
Желтая карточка
Д. Соу
9'
Желтая карточка
Д. Да Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кастелс
5
Лакруа
33
Борнау
43
Мбабу
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Лукебакио
11
Штеффен
7
Вальдшмидт
9
Вегхорст
4-1-1-2-2
1
Трапп
37
Дурм
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
21
Да Коста
18
Якич
97
Соу
18
Камада
18
Костич
29
Ламмерс
19
Борре
31
Герхардт
21
Руссийон
21
Руссийон
31
Герхардт
7
Вальдшмидт
17
Баку
17
Баку
7
Вальдшмидт
11
Штеффен
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Штеффен
18
Камада
31
Илсанкер
31
Илсанкер
18
Камада
97
Соу
70
Хрустич
70
Хрустич
97
Соу
18
Костич
35
Линдстрем
35
Линдстрем
18
Костич
29
Ламмерс
10
Хеуге
10
Хеуге
29
Ламмерс
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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