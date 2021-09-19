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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи: обзор матча 19 сентября 2021
Атлетико Минейро
19.09.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
35'
Д. Коста
45+1'
Халк
90+9'
Э. Варгас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Варгас
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
R. Thyere
87'
Замена
L. Barcia
️️️️
M. Silva
Желтая карточка
Ч. Че
83'
80'
Замена
R. Henrique
️️️️
H.
Замена
Додо
️️️️
Г. Арана
73'
Замена
Натан
️️️️
Аллан
73'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Кено
73'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Халк
63'
Замена
Э. Саша
️️️️
Д. Коста
62'
61'
Замена
T. Neves
️️️️
E. Felipe
46'
Замена
Эвералдо
️️️️
Микаэл
46'
Замена
Андре
️️️️
S. TrÃ©llez
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
Г. Арана
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Г. Арана
35'
32'
Желтая карточка
П. Мосселин
Желтая карточка
Аллан
15'
12'
Желтая карточка
S. TrÃ©llez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
20
Кено
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Спорт Ресифи
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
14
Натан
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
16
Додо
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
Спорт Ресифи
10
Thiago Neves
ЦП
39
Gustavo
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
21
Андре
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦФ
3-1-1-5
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
29
Аллан
7
Халк
11
Сарачо
6
Силва
20
Кено
3
Че Че
22
Эверсон
5
15
1
Маилсон
94
Мосселин
2
Хайнер
6
Сандер
7
Халк
11
Варгас
11
Варгас
7
Халк
19
Коста
8
Саша
8
Саша
19
Коста
29
Аллан
14
Натан
14
Натан
29
Аллан
13
Арана
16
Додо
16
Додо
13
Арана
20
Кено
8
Фернандес
8
Фернандес
20
Кено
97
10
10
97
77
7
7
77
22
21
Андре
21
Андре
22
15
5
5
15
87
Микаэл
37
Эвералдо
37
Эвералдо
87
Микаэл
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
39
Gustavo
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
Остались в запасе
39
Gustavo
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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