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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Русенборг
Сарпсборг 08 - Русенборг: обзор матча 19 сентября 2021
Сарпсборг 08
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 3
Завершен
Русенборг
76'
O. JÃ¸rgen Halvorsen
22'
С. Веччиа
33'
П. Скьельбред
56'
С. Веччиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Русенборг
90'
+3
Желтая карточка
А. Андерссон
87'
Замена
О. Скарсем
️️️️
С. Веччиа
Желтая карточка
Э. Вихне
78'
Замена
Д. Линдсет
️️️️
А. Салетрос
77'
77'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Н. Хольм
Замена
B. Kantie Karamoko
️️️️
Б. Утвик
77'
ГОЛ! 1:3!
O. JÃ¸rgen Halvorsen
76'
68'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
М. Майгаард
63'
62'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
П. Скьельбред
56'
ГОЛ! 0:3!
С. Веччиа
39'
Желтая карточка
П. Скьельбред
33'
ГОЛ! 0:2!
П. Скьельбред
Желтая карточка
Б. Утвик
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Веччиа
Желтая карточка
М. Дюрестам
10'
5'
Желтая карточка
Н. Хольм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
19
Карло Хольс
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
Русенборг
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
2-5
6
Салетрос
27
Канаджижа
3
Наэсс
22
Опсет
18
Ветти
16
20
Майгаард
4-2-2-2
1
Хансен
18
Андерссон
3
Ховланд
29
Рейтан
3
Аугустинсон
5
Скьельбред
16
Конрадсен
23
Веччиа
35
Сейде
29
Хольм
19
Хольс
4
Утвик
3
3
4
Утвик
20
Майгаард
7
7
20
Майгаард
6
Салетрос
10
Линдсет
10
Линдсет
6
Салетрос
5
Скьельбред
20
Тагсет
20
Тагсет
5
Скьельбред
23
Веччиа
77
Скарсем
77
Скарсем
23
Веччиа
29
Хольм
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
29
Хольм
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Русенборг
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Остались в запасе
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сарпсборг 08 - Русенборг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
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2025.07.23 08:30
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
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