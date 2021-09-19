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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 19 сентября 2021
Бетис
19.09.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
41'
А. Педроса (АГ)
45+4'
Н. Фекир
16'
А. Видаль
90+7'
Л. Кабрера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
Желтая карточка
Н. Фекир
90'
+7
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Л. Кабрера
Желтая карточка
К. Браво
90'
+4
90'
+2
Замена
Л. Димата
️️️️
Р. де Томас
90'
Желтая карточка
Р. де Томас
Желтая карточка
А. Гуардадо
88'
81'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Видаль
Красная карточка
Г. Пеццелла
78'
75'
Желтая карточка
А. Видаль
74'
Желтая карточка
А. Педроса
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
70'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
69'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Каналес
66'
Замена
В. Камараса
️️️️
Родри
66'
61'
Замена
В. Лей
️️️️
О. Хиль
46'
Замена
К. Баре
️️️️
М. Морланес
46'
Замена
Л. Морон
️️️️
О. Мелендо
ГОЛ! 2:1!
Н. Фекир
Пас отдал
Э. Бельерин
45'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Педроса
41'
37'
Желтая карточка
М. Морланес
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Р. де Томас
Желтая карточка
Э. Гонсалес
9'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
В. Руис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Бетис
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
4
Руис
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
3-2-2-2-1
13
Лопес
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
17
Педроса
8
Морланес
10
Дардер
23
Эмбарба
21
Мелендо
9
де Томас
4
Руис
6
Гонсалес
6
Гонсалес
4
Руис
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Родри
6
Камараса
6
Камараса
10
Родри
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
20
Каналес
7
Хуанми
7
Хуанми
20
Каналес
8
Морланес
88
Баре
88
Баре
8
Морланес
22
Видаль
10
Меламед
10
Меламед
22
Видаль
27
Хиль
7
Лей
7
Лей
27
Хиль
9
де Томас
11
Димата
11
Димата
9
де Томас
21
Мелендо
80
Морон
80
Морон
21
Мелендо
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
1
Руй Силва
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Бетис - Эспаньол
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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