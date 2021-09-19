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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Даллас
Динамо Хьюстон - Даллас: обзор матча 19 сентября 2021
Динамо Хьюстон
19.09.2021, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 34 тур
3 : 2
Завершен
Даллас
5'
Г. Дорси
20'
Ф. Пико
59'
Кинтеро (П)
86'
Ж. Обриан
90+4'
Ж. Обриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Даллас
90'
+6
Желтая карточка
С. Шен
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Ж. Обриан
Пас отдал
E. Munjoma
86'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Обриан
Пас отдал
Х. Феррейра
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
79'
78'
Замена
С. Шен
️️️️
Э. Твумаси
71'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Б. Сервания
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Z. Valentin
60'
Замена
J. Corona
️️️️
М. Уррути
60'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Кинтеро
59'
46'
Замена
E. Munjoma
️️️️
Д. Че
46'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Ф. Киньон
46'
Замена
F. Jara
️️️️
П. Помыкал
Желтая карточка
Z. Valentin
40'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Лундквист
35'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пико
Пас отдал
Г. Дорси
20'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дорси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Даллас
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
4-3-4
3
15
Хадебе
21
Лундквист
26
Паркер
22
Вера
24
Керен
22
Пико
26
37
Уррути
25
Кинтеро
24
Дорси
1-2-5
1
2
19
Помыкал
23
Сервания
77
Обриан
2
Че
91
Тафари
99
Твумаси
19
Киньон
3
21
Бэйрд
21
Бэйрд
3
21
Лундквист
29
Джанкуа
29
Джанкуа
21
Лундквист
37
Уррути
15
15
37
Уррути
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
19
Киньон
6
Акоста
6
Акоста
19
Киньон
99
Твумаси
17
Шен
17
Шен
99
Твумаси
2
Че
27
27
2
Че
19
Помыкал
29
29
19
Помыкал
23
Сервания
8
8
23
Сервания
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Даллас
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Даллас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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