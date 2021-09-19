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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Оренбург
Торпедо - Оренбург: обзор матча 19 сентября 2021
Торпедо
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
10'
М. Султонов
81'
М. Султонов
85'
Ю. Ковалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Оренбург
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Енин
90'
Замена
В. Адаев
️️️️
М. Султонов
89'
Красная карточка
О. Кожемякин
88'
87'
Желтая карточка
Д. Фамейе
85'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Ковалев
ГОЛ! 2:0!
М. Султонов
81'
80'
Замена
А. Эктов
️️️️
М. Стаматов
80'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Миронов
Желтая карточка
И. Енин
79'
79'
Желтая карточка
А. Эктов
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Самсонов
66'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Лебеденко
65'
64'
Желтая карточка
Ю. Ковалев
59'
Замена
Н. Титков
️️️️
А. Диалло
39'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
И. Темников
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Султонов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
15
Александр Эктов
ПЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
99
Евдокимов
22
Кожемякин
11
Темников
35
Енин
21
Кравчук
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
90
Калмыков
4-1-3-2
1
Кеняйкин
12
Малых
58
Ойеволе
3
Гойкович
30
Стаматов
8
Аюпов
17
Ковалев
8
Миронов
55
Капленко
91
Диалло
7
Фамейе
10
Лебеденко
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Лебеденко
44
Самсонов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
44
Самсонов
35
Енин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
35
Енин
28
Султонов
9
Адаев
9
Адаев
28
Султонов
30
Стаматов
15
Эктов
15
Эктов
30
Стаматов
8
Миронов
23
Бреев
23
Бреев
8
Миронов
91
Диалло
18
Титков
18
Титков
91
Диалло
Остались в запасе
Торпедо
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Торпедо - Оренбург
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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