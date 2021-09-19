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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 19 сентября 2021
Верона
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Рома
49'
А. Барак
54'
Д. Капрари
63'
Д. Фараони
36'
Л. Пеллегрини
58'
И. Илич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Рома
Желтая карточка
Н. Казале
86'
Желтая карточка
М. Онгла
83'
Замена
Н. Казале
️️️️
Д. Лазович
82'
Замена
М. Онгла
️️️️
Д. Капрари
78'
78'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Р. Калафьори
78'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Карсдорп
71'
Желтая карточка
Б. Кристанте
66'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Дзаньоло
66'
Замена
К. Перес
️️️️
Ж. Верету
66'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
А. Тамез
️️️️
Д. Бесса
64'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Симеоне
64'
ГОЛ! 3:2!
Д. Фараони
Пас отдал
Д. Симеоне
63'
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
И. Илич
ГОЛ! 2:1!
Д. Капрари
Пас отдал
И. Илич
54'
Желтая карточка
А. Барак
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Барак
49'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Р. Карсдорп
Желтая карточка
Д. Фараони
30'
18'
Желтая карточка
Ж. Верету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
22
Гюнтер
11
Чеккерини
19
Фараони
88
Лазович
11
Бесса
20
Илич
72
Барак
10
Капрари
18
Симеоне
4-2-2-2
1
Патрисиу
2
Карсдорп
23
Манчини
3
Ибаньес
33
Калафьори
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
14
Шомуродов
11
Чеккерини
96
Маньяни
96
Маньяни
11
Чеккерини
88
Лазович
16
Казале
16
Казале
88
Лазович
10
Капрари
18
Онгла
18
Онгла
10
Капрари
11
Бесса
61
Тамез
61
Тамез
11
Бесса
18
Симеоне
9
Калинич
9
Калинич
18
Симеоне
14
Шомуродов
22
Мхитарян
22
Мхитарян
14
Шомуродов
2
Карсдорп
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Карсдорп
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
17
Верету
23
Перес
23
Перес
17
Верету
33
Калафьори
9
Майорал
9
Майорал
33
Калафьори
Остались в запасе
Верона
Рома
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Верона - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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