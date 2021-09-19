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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Брест
Клермон - Брест: обзор матча 19 сентября 2021
Клермон
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Брест
65'
Э. Рашани
52'
Б. Шардонне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Брест
88'
Замена
Р. Саид
️️️️
И. Кардона
Замена
О. Бускетс
️️️️
Д. Бертомье
86'
Замена
А. Менди
️️️️
В. Н'Симба
86'
Замена
А. Сейду
️️️️
Э. Рашани
77'
Замена
П. Амель
️️️️
М. Байо
77'
72'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Л. Агум
72'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ю. Баджи
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Ж. Доссу
66'
ГОЛ! 1:1!
Э. Рашани
Пас отдал
Д. Бертомье
65'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шардонне
Пас отдал
Р. Февр
Красная карточка
Й. Гастьен
50'
32'
Желтая карточка
Л. Агум
Желтая карточка
Э. Рашани
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Рафики Саид
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Десма
12
Н'Симба
22
Хунтонджи
21
Ожье
80
Зедадка
25
Гастьен
99
Самед
20
Доссу
19
Рашани
15
Бертомье
18
Байо
4-1-1-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
5
Шардонне
3
Брассье
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
20
Баджи
7
Кардона
12
Н'Симба
29
Менди
29
Менди
12
Н'Симба
19
Рашани
36
Сейду
36
Сейду
19
Рашани
20
Доссу
26
Аллевина
26
Аллевина
20
Доссу
15
Бертомье
14
Бускетс
14
Бускетс
15
Бертомье
18
Байо
29
Амель
29
Амель
18
Байо
6
Агум
80
Мбок
80
Мбок
6
Агум
7
Кардона
19
Саид
19
Саид
7
Кардона
20
Баджи
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
20
Баджи
Остались в запасе
Клермон
Брест
12
Упарин Джоко
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Клермон - Брест
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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