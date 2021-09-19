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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 19 сентября 2021
Истанбул Башакшехир
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Фенербахче
16'
С. Окака-Чука
90+1'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Э. Вишча
90'
+1
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
С. Окака-Чука
88'
84'
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
К. Понк
️️️️
Ш. Озбайраклы
82'
75'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Майер
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Текдемир
69'
Замена
А. Епуряну
️️️️
Д. Тюрук
69'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Алексич
68'
63'
Замена
М. Озил
️️️️
М. Бериша
63'
Замена
Ф. Новак
️️️️
М. Гюмюшкая
46'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
46'
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Пелкас
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Э. Вишча
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
17
Бурак Капачак
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бабакан
2
Озбайраклы
9
Алексич
21
Текдемир
6
Лима
38
Чигерчи
3
Дуарте
55
Ндайшими
9
Тюрук
10
Вишча
77
Окака-Чука
4-1-3-1-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
3
Мин-Джэ
41
Салаи
4
Азиз
14
Густаво
23
Гюмюшкая
10
Пелкас
24
Кадиоглу
7
Майер
20
Бериша
9
Тюрук
24
Епуряну
24
Епуряну
9
Тюрук
2
Озбайраклы
26
Понк
26
Понк
2
Озбайраклы
9
Алексич
89
Шадли
89
Шадли
9
Алексич
21
Текдемир
19
Озкан
19
Озкан
21
Текдемир
77
Окака-Чука
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
77
Окака-Чука
23
Гюмюшкая
57
Новак
57
Новак
23
Гюмюшкая
7
Майер
8
Яндас
8
Яндас
7
Майер
20
Бериша
10
Озил
10
Озил
20
Бериша
10
Пелкас
9
Росси
9
Росси
10
Пелкас
26
Осайи-Самуэль
30
Валенсия
30
Валенсия
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Мигель Креспо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Мигель Креспо
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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