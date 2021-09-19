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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - АЕК
ОФИ - АЕК: обзор матча 19 сентября 2021
ОФИ
19.09.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 2 тур
3 : 3
Завершен
АЕК
79'
Х. Анхель Нейра
84'
Х. Анхель Нейра
90+2'
П. Вурос
15'
С. Араухо
41'
С. Цубер
64'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - АЕК
ГОЛ! 3:3!
П. Вурос
90'
+2
88'
Замена
С. Сварнас
️️️️
Д. Шиманьски
ГОЛ! 2:3!
Х. Анхель Нейра
84'
ГОЛ! 1:3!
Х. Анхель Нейра
Пас отдал
Л. Фелипе Гальегос
79'
75'
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
Замена
F. Grivas
️️️️
Л. Лабру
71'
64'
ГОЛ! 0:3!
К. Ансарифард
Пас отдал
Е. Шахов
62'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Араухо
Желтая карточка
П. Вурос
61'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Л. Кастаньос
59'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
Т. Пасалидис
46'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
B. Kamau
46'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
42'
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Цубер
Пас отдал
Д. Шиманьски
Желтая карточка
Л. Лабру
36'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
36'
36'
Красная карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
B. Kamau
31'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
2
Праксителис Вурос
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
3-3-5
34
58
Пасалидис
15
Диамантис
10
Нейра
8
Гальегос
18
Де Гузман
9
Кастаньос
1
Эпасси
77
7
Лабру
2
Вурос
3-1-2-2
23
Станкович
22
Мишелен
22
Враньеш
33
Цавеллас
6
Ле Таллек
4
Шиманьски
7
Цубер
21
Араухо
99
Гарсия
9
Кастаньос
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
9
Кастаньос
77
17
Дурмишай
17
Дурмишай
77
7
Лабру
28
28
7
Лабру
58
Пасалидис
24
Вайсс
24
Вайсс
58
Пасалидис
4
Шиманьски
4
Сварнас
4
Сварнас
4
Шиманьски
7
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
7
Цубер
21
Араухо
17
Ансарифард
17
Ансарифард
21
Араухо
Остались в запасе
ОФИ
АЕК
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча ОФИ - АЕК
5
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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