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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 19 сентября 2021
Тоттенхэм
19.09.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Челси
49'
Т. Силва
57'
Н. Канте
90+2'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
А. Рюдигер
Пас отдал
Т. Вернер
Замена
Д. Санчес
️️️️
К. Ромеро
83'
80'
Желтая карточка
Т. Вернер
70'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
Замена
Б. Хиль
️️️️
Д. Ло Чельсо
62'
Замена
О. Скипп
️️️️
Т. Н'Домбеле
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
Н. Канте
Пас отдал
М. Ковачич
49'
ГОЛ! 0:1!
Т. Силва
Пас отдал
М. Алонсо
46'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Регилон
21
Ромеро
15
Дайер
22
Эмерсон
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Сон
8
Алли
20
Ло Чельсо
9
Кейн
3-2-2-1-2
13
Кепа
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
9
Лукаку
29
Хаверц
22
Н'Домбеле
34
Скипп
34
Скипп
22
Н'Домбеле
21
Ромеро
6
Санчес
6
Санчес
21
Ромеро
20
Ло Чельсо
17
Хиль
17
Хиль
20
Ло Чельсо
7
Маунт
91
Канте
91
Канте
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
29
Хаверц
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
27
Трево Чалоба
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
27
Трево Чалоба
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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