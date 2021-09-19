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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Яблонец
Спарта - Яблонец: обзор матча 19 сентября 2021
Спарта
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Яблонец
4'
В. Дрчал
48'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Яблонец
Желтая карточка
А. Карабец
90'
+2
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Сачек
89'
86'
Желтая карточка
Т. Малински
80'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
Я. Поважанец
80'
Замена
А. Ваничек
️️️️
В. Пиларж
77'
Желтая карточка
Я. Поважанец
Желтая карточка
Д. Моберг-Карлссон
77'
72'
Желтая карточка
Д. Гоушка
Замена
А. Карабец
️️️️
В. Дрчал
61'
60'
Замена
М. Неспор
️️️️
Т. Чванчара
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Я. Пешек
56'
55'
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
53'
Желтая карточка
В. Кубишта
Желтая карточка
А. Виндхейм
52'
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чванчара
Пас отдал
Я. Кроб
44'
Желтая карточка
Я. Кроб
Желтая карточка
Д. Павелка
34'
20'
Желтая карточка
М. Кратохвил
15'
Желтая карточка
Т. Чванчара
6'
Желтая карточка
Я. Зелены
ГОЛ! 1:0!
В. Дрчал
Пас отдал
Л. Гараслин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ницэ
17
Ганцко
32
Виндхейм
28
Виснер
33
Челустка
61
Сачек
8
Павелка
10
Пешек
17
Гараслин
10
Гложек
17
Дрчал
3-5-3
4
Холик
30
Зелены
16
Кроб
8
Гоушка
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
11
Пиларж
70
Чванчара
1
Гануш
17
Дрчал
9
Карабец
9
Карабец
17
Дрчал
61
Сачек
10
Соучек
10
Соучек
61
Сачек
10
Пешек
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
10
Пешек
7
Поважанец
4
Мартинец
4
Мартинец
7
Поважанец
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
70
Чванчара
26
Неспор
26
Неспор
70
Чванчара
11
Пиларж
10
Ваничек
10
Ваничек
11
Пиларж
Остались в запасе
Спарта
Яблонец
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Спарта - Яблонец
4
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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