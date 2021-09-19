Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Мазервелл
Рейнджерс - Мазервелл: обзор матча 19 сентября 2021
Рейнджерс
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
12'
Ф. Сакала
66'
К. Вулери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Мазервелл
90'
+3
Замена
Л. Доннелли
️️️️
К. ван Веен
83'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Т. Уотт
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Дэвис
81'
Желтая карточка
Д. Тавернье
77'
76'
Замена
Р. Лами
️️️️
Ю. Ояла
Замена
А. Морелос
️️️️
Ф. Сакала
76'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
С. Райт
76'
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Вулери
37'
Желтая карточка
К. ван Веен
19'
Желтая карточка
N. McGinley
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сакала
Пас отдал
Д. Арибо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Мазервелл
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
6
Симпсон
2
Тавернье
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
11
Райт
10
Сакала
7
Руф
3-2-1-4
31
Келли
40
Ояла
4
5
О'Хара
2
О'Доннелл
15
8
Слаттери
11
Вулери
99
ван Веен
32
Уотт
19
10
Дэвис
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Дэвис
11
Райт
7
Бакуна
7
Бакуна
11
Райт
10
Сакала
9
Морелос
9
Морелос
10
Сакала
40
Ояла
5
Лами
5
Лами
40
Ояла
99
ван Веен
4
Доннелли
4
Доннелли
99
ван Веен
32
Уотт
11
Робертс
11
Робертс
32
Уотт
Остались в запасе
Рейнджерс
Мазервелл
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Остались в запасе
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Рейнджерс - Мазервелл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+