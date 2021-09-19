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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 19 сентября 2021
Мальорка
19.09.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вильярреал
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Баба
90'
+1
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
90'
+1
84'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
73'
Замена
Р. Пенья
️️️️
П. Эступиньян
Замена
М. Хопп
️️️️
Ф. Ниньо
60'
59'
Желтая карточка
Й. Пино
57'
Замена
А. Морено
️️️️
М. Тригерос
57'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Б. Диа
57'
Замена
Й. Пино
️️️️
А. Данжума
57'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ф. Коклен
54'
Желтая карточка
Б. Диа
Желтая карточка
Ж. Састре
41'
Замена
Ж. Састре
️️️️
П. Маффео
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-2-2-1
1
Рейна
24
Коста
5
Оливан
24
Вальент
24
Маффео
14
Баба
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
14
Ниньо
4-2-1-2-1
28
Рульи
14
Торрес
39
Альбиоль
8
Фойт
2
Эступиньян
13
Коклен
6
Капу
14
Тригерос
7
Данжума
16
Гомес
22
Диа
24
Маффео
25
Састре
25
Састре
24
Маффео
14
Баба
6
Батталья
6
Батталья
14
Баба
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
Ндиайе
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
Ндиайе
14
Ниньо
9
Хопп
9
Хопп
14
Ниньо
14
Тригерос
5
Морено
5
Морено
14
Тригерос
2
Эступиньян
7
Пенья
7
Пенья
2
Эступиньян
13
Коклен
10
Парехо
10
Парехо
13
Коклен
7
Данжума
10
Пино
10
Пино
7
Данжума
22
Диа
9
Алькасер
9
Алькасер
22
Диа
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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