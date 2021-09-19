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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сан-Хосе
Остин - Сан-Хосе: обзор матча 19 сентября 2021
Остин
19.09.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 34 тур
3 : 4
Завершен
Сан-Хосе
6'
С. Дриусси
36'
Д. Галлахер
45'
А. Ринг
17'
М. Лопес
49'
К. Эспиноса
57'
Х. Лопес (П)
63'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Сан-Хосе
90'
+6
Желтая карточка
A. RÃos
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ремеди
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
J. Romaña
90'
+2
85'
Замена
A. Oswaldo
️️️️
Натан
85'
Замена
A. RÃos
️️️️
Х. Лопес
77'
Замена
Д. Скахан
️️️️
К. Эспиноса
72'
Желтая карточка
П. Мари
Желтая карточка
Х. Касканте
69'
67'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
Вторая желтая
А. Ринг
65'
63'
ГОЛ! 3:4!
Х. Лопес
61'
Желтая карточка
К. Эспиноса
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Галлахер
61'
Замена
Кристиан
️️️️
Т. Почеттино
61'
Желтая карточка
А. Ринг
58'
57'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Х. Лопес
49'
ГОЛ! 3:2!
К. Эспиноса
46'
Замена
C. Cowell
️️️️
C. Fierro
Замена
C. Dominguez
️️️️
М. Джитте
46'
ГОЛ! 3:1!
А. Ринг
Пас отдал
С. Дриусси
45'
ГОЛ! 2:1!
Д. Галлахер
36'
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Пас отдал
C. Fierro
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
68
Кристиан
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
2-1-1-5
1
24
18
Касканте
4
Ринг
9
Дриусси
16
2
Джитте
8
Почеттино
7
Перейра
14
2-3-5
22
15
Лопес
5
Ремеди
14
7
Эспиноса
5
Натан
28
19
Лопес
21
4
Бисон
8
Почеттино
68
Кристиан
68
Кристиан
8
Почеттино
14
14
14
14
2
Джитте
10
10
2
Джитте
17
Галлахер
17
Редес
17
Редес
17
Галлахер
5
Натан
0
0
5
Натан
21
7
7
21
22
3
Мари
3
Мари
22
19
Лопес
25
25
19
Лопес
7
Эспиноса
16
Скахан
16
Скахан
7
Эспиноса
Остались в запасе
Остин
Сан-Хосе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
17
Daniel Vega
ВР
0
J. Akanyirige
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
0
J. Akanyirige
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Остин - Сан-Хосе
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Q2
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