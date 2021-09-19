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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Олимпиакос
ПАС Ламия - Олимпиакос: обзор матча 19 сентября 2021
ПАС Ламия
19.09.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
72'
А. Караманос
12'
П. Сиссе
32'
А. Бухалакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Олимпиакос
Замена
С. Генцоглу
️️️️
Ф. Цандарис
84'
84'
Замена
️️️️
М. Камара
84'
Замена
А. Андруцос
️️️️
М. Карбовник
76'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Оникуру
ГОЛ! 1:2!
А. Караманос
Пас отдал
Л. Романич
72'
Желтая карточка
K. Mazoulouxis
70'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
G. Manousakis
65'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Тайрон
65'
61'
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Л. Романич
41'
Замена
L. Vyntra
️️️️
G. Skondras
40'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Бухалакис
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-5
31
Шаранов
23
88
33
4
Адеджо
8
Цандарис
11
Караманос
20
Тайрон
9
Романич
11
Нуньес
4-2-3-1
31
Вацлик
33
Карбовник
4
Сиссе
19
Папастатопулос
5
Рябчук
41
Бухалакис
2
Камара
20
Камара
28
Вальбуэна
7
Оникуру
9
Тикиньо
23
24
24
23
8
Цандарис
13
Генцоглу
13
Генцоглу
8
Цандарис
70
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
70
20
Тайрон
9
Манусос
9
Манусос
20
Тайрон
33
Карбовник
14
Андруцос
14
Андруцос
33
Карбовник
28
Вальбуэна
25
Кунде
25
Кунде
28
Вальбуэна
7
Оникуру
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Оникуру
Остались в запасе
ПАС Ламия
Олимпиакос
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАС Ламия - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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