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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 19 сентября 2021
Валенсия
19.09.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Реал
66'
У. Дуро
86'
Винисиус
88'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
90'
+3
Желтая карточка
Э. Камавинга
90'
+2
Желтая карточка
Винисиус
88'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
86'
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
81'
Желтая карточка
Родриго
Замена
У. Рачич
️️️️
М. Гомес
80'
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
79'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Г. Гедеш
79'
78'
Замена
Иско
️️️️
Ф. Вальверде
78'
Замена
Л. Йович
️️️️
Э. Азар
67'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Модрич
67'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Каземиро
ГОЛ! 1:0!
У. Дуро
66'
56'
Желтая карточка
Начо
45'
+4
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
Г. Паулиста
39'
26'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
Замена
А. Латорре
️️️️
Т. Корреа
23'
Замена
Ю. Муса
️️️️
К. Солер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
23
Джейсон
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Паулиста
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
9
Дуро
9
Гомес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
5
Алаба
6
Начо
3
Милитао
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
10
Азар
9
Бензема
9
Гомес
10
Рачич
10
Рачич
9
Гомес
14
Корреа
3
Латорре
3
Латорре
14
Корреа
18
Солер
80
Муса
80
Муса
18
Солер
11
Гедеш
11
Кошта
11
Кошта
11
Гедеш
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
5
Каземиро
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Каземиро
8
Вальверде
22
Иско
22
Иско
8
Вальверде
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
20
Модрич
11
Родриго
11
Родриго
20
Модрич
10
Азар
9
Йович
9
Йович
10
Азар
Остались в запасе
Валенсия
Реал
21
Ману Вальехо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Валенсия - Реал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
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