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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Монпелье
Труа - Монпелье: обзор матча 19 сентября 2021
Труа
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
37'
Й. Тузгар
87'
Т. Саванье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Монпелье
Желтая карточка
Ж. Родригес
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Саванье
Пас отдал
Н. Джоаккини
84'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
С. Мавидиди
83'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ф. Мойе
Желтая карточка
Х. Шавалерен
81'
79'
Вторая желтая
Тулер
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Й. Тузгар
78'
Замена
Ф. Сандлер
️️️️
У. Эль-Хаджам
78'
Желтая карточка
Т. Зукру
71'
Замена
Т. Зукру
️️️️
И. Каборе
69'
67'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
66'
Замена
Э. Ваи
️️️️
Ж. Шотар
66'
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Коцца
Замена
Ж. Родригес
️️️️
Т. Дингом
60'
Замена
Ю. Коне
️️️️
Ж. Бьянсон
60'
51'
Желтая карточка
Т. Саванье
49'
Желтая карточка
Д. Ферри
Желтая карточка
Т. Дингом
44'
ГОЛ! 1:0!
Й. Тузгар
Пас отдал
И. Каборе
37'
23'
Желтая карточка
Тулер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
3
Тулер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
3-4-2-1
93
Гайо
15
Азамум
2
Эль-Хаджам
8
Жиродо
12
Каборе
5
Тардье
7
Шавалерен
4
Бьянсон
5
Дингом
26
Куаме
7
Тузгар
3-1-3-1-2
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
3
Тулер
13
Шотар
3
Эстеве
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
98
Жермен
45
Мавидиди
4
Бьянсон
99
Коне
99
Коне
4
Бьянсон
2
Эль-Хаджам
3
Сандлер
3
Сандлер
2
Эль-Хаджам
12
Каборе
4
Зукру
4
Зукру
12
Каборе
7
Тузгар
7
Шамбос
7
Шамбос
7
Тузгар
5
Дингом
7
Родригес
7
Родригес
5
Дингом
31
Коцца
23
Ристич
23
Ристич
31
Коцца
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
91
Мойе
27
Леруа
27
Леруа
91
Мойе
45
Мавидиди
16
Джоаккини
16
Джоаккини
45
Мавидиди
13
Шотар
11
Ваи
11
Ваи
13
Шотар
Остались в запасе
Труа
Монпелье
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
16
Димитри Берто
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Труа - Монпелье
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
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