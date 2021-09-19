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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Реал Солт-Лейк - Сиэтл: обзор матча 19 сентября 2021
Реал Солт-Лейк
19.09.2021, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 34 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
48'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Желтая карточка
А. Хулио
85'
Замена
М. Чанг
️️️️
А. Эррера
82'
80'
Замена
W. Bruin
️️️️
Д. Лейва
64'
Замена
F. Montero
️️️️
К. Рольдан
64'
Замена
J. Medranda
️️️️
Б. Смит
64'
Замена
Й. Гомес Андраде
️️️️
A. Cissoko
Замена
N. Powder
️️️️
Д. Мерам
61'
Желтая карточка
А. Эррера
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Крейлах
48'
46'
Замена
К. Роу
️️️️
А. Рольдан
45'
Желтая карточка
A. Cissoko
Желтая карточка
Д. Крейлах
41'
Желтая карточка
E. Luiz
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
2-4-5
22
Эррера
15
Глад
22
Мерам
25
11
Русняк
17
Руис
28
20
Холт
15
87
Крейлах
18
3-3-4
24
Фрай
3
Арреага
5
Толо
14
Смит
16
Рольдан
6
Лейва
7
Рольдан
92
12
Атенсио
99
9
Руидиас
22
Мерам
26
26
22
Мерам
22
Эррера
16
Чанг
16
Чанг
22
Эррера
14
Смит
94
94
14
Смит
92
28
Гомес Андраде
28
Гомес Андраде
92
16
Рольдан
22
Роу
22
Роу
16
Рольдан
7
Рольдан
12
12
7
Рольдан
6
Лейва
29
29
6
Лейва
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сиэтл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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