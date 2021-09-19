Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Пасуш де Феррейра
Визела - Пасуш де Феррейра: обзор матча 19 сентября 2021
Визела
19.09.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
44'
Г. Шеттине
50'
Денилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Визела - Пасуш де Феррейра
Замена
Т. Силва
️️️️
Н. Морейра
90'
+8
Замена
Р. Офори
️️️️
Кики
90'
+7
Желтая карточка
Кики
84'
83'
Замена
М. Диаби
️️️️
Антунеш
80'
Замена
D. Tanque
️️️️
Денилсон
74'
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
74'
Замена
М. Баксиньо
️️️️
Ф. Рамос
Желтая карточка
Б. Вильсон
68'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
M. Paulo
65'
Желтая карточка
К. Куао
62'
57'
Желтая карточка
С. Эустакиу
50'
ГОЛ! 1:1!
Денилсон
46'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Н. Сантуш
45'
+4
Желтая карточка
Маракас
Желтая карточка
M. Paulo
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Г. Шеттине
44'
Желтая карточка
И. Фернандеш
42'
28'
Красная карточка
Э. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
17
Нуну Морейра
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Саму
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Визела
84
Ivo
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
4-4-2
27
52
Куао
14
Фернандеш
24
Кики
43
Вильсон
17
Морейра
6
Клаудемир
20
Саму
17
10
Бондосу
7
Шеттине
4-1-1-1-3
13
Феррейра
32
Рамос
26
Маракас
5
Антунеш
2
Силва
46
Эустакиу
22
Карлос
10
Сантуш
10
Денилсон
7
Феррейра
23
24
Кики
37
Офори
37
Офори
24
Кики
17
14
Гуццо
14
Гуццо
17
17
Морейра
82
Силва
82
Силва
17
Морейра
32
Рамос
2
Баксиньо
2
Баксиньо
32
Рамос
10
Сантуш
15
Дельгадо
15
Дельгадо
10
Сантуш
5
Антунеш
44
Диаби
44
Диаби
5
Антунеш
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
10
Денилсон
99
99
10
Денилсон
Остались в запасе
Визела
Пасуш де Феррейра
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
13
Игор Векич
ВР
45
Жоау Педру
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
45
Жоау Педру
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Визела - Пасуш де Феррейра
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
Новости команд
Все
Визела
Пасуш де Феррейра
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+