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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Акрон
Краснодар-2 - Акрон: обзор матча 19 сентября 2021
Краснодар-2
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 0
Завершен
Акрон
44'
М. Кутовой
58'
М. Кутовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Акрон
Желтая карточка
А. Мацукатов
89'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
И. Манелов
86'
83'
Желтая карточка
К. Гираев
Желтая карточка
М. Стрельник
80'
78'
Желтая карточка
Е. Песегов
Замена
М. Стрельник
️️️️
Б. Рейхмен
76'
73'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
С. Волков
66'
Замена
И. Воротников
️️️️
Р. Апеков
66'
63'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
Пенальти не реализован!
И. Манелов
61'
60'
Желтая карточка
А. Нестеров
ГОЛ! 2:0!
М. Кутовой
58'
58'
Замена
Н. Гойло
️️️️
В. Азаров
55'
Красная карточка
С. Волков
46'
Замена
А. Газданов
️️️️
В. Марухин
46'
Замена
А. Нестеров
️️️️
И. Зуев
ГОЛ! 1:0!
М. Кутовой
44'
Желтая карточка
В. Якимов
19'
Желтая карточка
Д. Иванов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ОП
90
Михаил Берснев
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ещенко
44
Исаенко
13
Иванов
4
Бородин
82
Волков
23
Якимов
56
Рейхмен
15
Мацукатов
11
Апеков
2
Манелов
90
Кутовой
3-2-2-3
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
3
Сагуткин
27
Чудин
7
Песегов
18
Килин
22
Ефремов
10
Базелюк
99
Азаров
12
Марухин
82
Волков
32
Пивоваров
32
Пивоваров
82
Волков
56
Рейхмен
5
Стрельник
5
Стрельник
56
Рейхмен
2
Манелов
17
Сергеев
17
Сергеев
2
Манелов
11
Апеков
20
Воротников
20
Воротников
11
Апеков
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
12
Марухин
17
Газданов
17
Газданов
12
Марухин
22
Ефремов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Ефремов
99
Азаров
50
Гойло
50
Гойло
99
Азаров
58
Зуев
2
Нестеров
2
Нестеров
58
Зуев
Остались в запасе
Краснодар-2
Акрон
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
4
Иван Рогач
ЦЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
4
Иван Рогач
ЦЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Краснодар-2 - Акрон
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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