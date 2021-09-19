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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Буде-Глимт
Викинг - Буде-Глимт: обзор матча 19 сентября 2021
Викинг
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 3
Завершен
Буде-Глимт
6'
В. Бериша
67'
Б. Матиас Мое
76'
А. Пеллегрино
90+3'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Буде-Глимт
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Э. Ботхейм
Пас отдал
О. Сольбаккен
89'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
87'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Д. Стенснесс
85'
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кабран
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Бьоркан
76'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Э. Ботхейм
67'
ГОЛ! 1:1!
Б. Матиас Мое
Замена
Д. Брекало
️️️️
К. Лекберг
66'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
З. Трипич
66'
56'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
С. Фет
39'
Желтая карточка
А. Сампстед
34'
Желтая карточка
П. Берг
ГОЛ! 1:0!
В. Бериша
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Буде-Глимт
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
12
Никита Хайкин
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
4
Давид Брекало
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
Буде-Глимт
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2-5
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
10
Трипич
16
Лекберг
11
Кабран
14
Бериша
27
Танген
8
Белл
3-1-1-5
2
Лоде
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
18
Мое
19
Фет
14
Салтнес
22
Ботхейм
6
Стенснесс
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
6
Стенснесс
16
Лекберг
4
Брекало
4
Брекало
16
Лекберг
11
Кабран
24
Траоре
24
Траоре
11
Кабран
10
Трипич
11
де Ланлай
11
де Ланлай
10
Трипич
19
Фет
8
Конрадсен
8
Конрадсен
19
Фет
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
Остались в запасе
Викинг
Буде-Глимт
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
22
Джоэль Мвука
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Викинг - Буде-Глимт
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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