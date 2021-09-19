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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Металлург Л
Алания - Металлург Л: обзор матча 19 сентября 2021
Алания
19.09.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
5 : 0
Завершен
Металлург Л
2'
Б. Магомедов
13'
Б. Гурциев
17'
И. Машуков
71'
Б. Гурциев
81'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Металлург Л
85'
Замена
Д. Сухарев
️️️️
А. Арустамян
ГОЛ! 5:0!
Б. Гурциев
81'
78'
Замена
С. Костюков
️️️️
Р. Ахвледиани
78'
Замена
В. Баязов
️️️️
Р. Войдель
Замена
️️️️
А. Татаев
76'
ГОЛ! 4:0!
Б. Гурциев
71'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
И. Машуков
71'
67'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
А. Кутьин
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
65'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
В. Хубулов
65'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Н. Гиоргобиани
65'
ГОЛ! 3:0!
И. Машуков
17'
ГОЛ! 2:0!
Б. Гурциев
13'
ГОЛ! 1:0!
Б. Магомедов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ЦЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
3-3-4
25
Солдатенко
5
Багаев
5
Татаев
15
Сосранов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
22
Цараев
14
Машуков
15
Хабалов
97
Магомедов
3-3-1-3
13
Матюша
4
Редькович
3
Иваньков
64
Баульчев
25
Поярков
70
Арустамян
20
Войдель
18
Яковлев
9
Ахвледиани
78
Киселев
48
Кутьин
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
8
Хугаев
8
Хугаев
99
Гиоргобиани
14
Машуков
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Машуков
8
Хубулов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
8
Хубулов
70
Арустамян
5
Сухарев
5
Сухарев
70
Арустамян
20
Войдель
18
Баязов
18
Баязов
20
Войдель
48
Кутьин
22
Завезен
22
Завезен
48
Кутьин
9
Ахвледиани
52
Костюков
52
Костюков
9
Ахвледиани
Остались в запасе
Алания
Металлург Л
91
Азамат Томаев
ВР
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
3
Максим Сазонов
ЛЗ
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Остались в запасе
3
Максим Сазонов
ЛЗ
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Алания - Металлург Л
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
им. С.Билимханова
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