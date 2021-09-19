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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Чикаго Файр
Монреаль - Чикаго Файр: обзор матча 19 сентября 2021
Монреаль
19.09.2021, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 34 тур
2 : 0
Завершен
Чикаго Файр
60'
Р. Киото
80'
К. Теран (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Чикаго Файр
Замена
R. Zouhir
️️️️
З. Бассонг
90'
+2
87'
Замена
E. Collier
️️️️
Ф. Герберс
87'
Замена
J. Kappelhof
️️️️
К. Теран
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Х. Торрес
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Теран
80'
68'
Замена
Р. Берич
️️️️
S. Ivanov
Замена
E. Maciel
️️️️
Д. Михайлович
68'
ГОЛ! 1:0!
Р. Киото
Пас отдал
Д. Михайлович
60'
57'
Замена
А. Медран
️️️️
L. Stojanovic
49'
Желтая карточка
К. Теран
Замена
A. Hamdi
️️️️
С. Пьетт
46'
39'
Желтая карточка
L. Stojanovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
2
Борис Секулич
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
1-5-5
4
Миллер
2
Ваньяма
6
Пьетт
10
Михайлович
66
Шоньер
99
Торрес
9
Киото
41
Пантемис
4
Камачо
2
Ватерман
22
Бассонг
2-2-5
29
Наварро
3
22
Пинеда
21
Герберс
44
Слонина
9
Оффор
91
10
22
Теран
22
Бассонг
44
44
22
Бассонг
99
Торрес
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
99
Торрес
10
Михайлович
25
25
10
Михайлович
6
Пьетт
14
14
6
Пьетт
22
Теран
4
4
22
Теран
10
10
Медран
10
Медран
10
91
9
Берич
9
Берич
91
21
Герберс
28
28
21
Герберс
Остались в запасе
Монреаль
Чикаго Файр
1
Себастьян Бреза
ВР
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Монреаль - Чикаго Файр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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