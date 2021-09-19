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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Мольде
Волеренга - Мольде: обзор матча 19 сентября 2021
Волеренга
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 1
Завершен
Мольде
31'
Х. Бьордал (П)
44'
М. Эллингсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Мольде
90'
+3
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Э. Андерсен
90'
+2
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эйкрем
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
87'
Замена
Н. Томсен
️️️️
Х. Бьордал
87'
75'
Замена
Б. Риса
️️️️
М. Линнес
51'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Эллингсен
41'
Желтая карточка
Э. Андерсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Бьордал
31'
Желтая карточка
А. Лаюни
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Волеренга
6
Николай Томсен
ЦП
27
Albin Morfelt
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
1-1-5
37
Насберг
16
Бьордал
15
Хольм
9
Кьяртанссон
14
Лаюни
11
Сахрауи
9
Йенсен
3-2-1-3-1
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
6
Эллингсен
25
Линнес
28
Хауген
8
Хуссэйн
23
Андерсен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
16
Бьордал
6
Томсен
6
Томсен
16
Бьордал
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
25
Линнес
33
Риса
33
Риса
25
Линнес
23
Эйкрем
28
Гредем
28
Гредем
23
Эйкрем
23
Андерсен
98
Зехнини
98
Зехнини
23
Андерсен
Остались в запасе
Волеренга
Мольде
27
Albin Morfelt
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Алекс Кранинкс
ВР
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
27
Albin Morfelt
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Волеренга - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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